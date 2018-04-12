Весеннее половодье-2018: В Башкирии введен режим «Повышенная готовность» Фото: Олег Яровиков Весеннее половодье-2018: В Башкирии введен режим «Повышенная готовность» Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов 10 апреля подписал распоряжение о введении режима функционирования «Повышенная готовность» для предупреждения чрезвычайных ситуаций, нарушений работы систем жизнеобеспечения населения и объектов социального и производственного назначения в связи с прохождением весеннего половодья 2018 года.

В пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС сообщили, что контролировать выполнение распоряжения будет заместитель премьер-министра правительства РБ Марат Магадеев.

Силы и средства Башкирской территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций готовы к оперативному и комплексному реагированию в паводкоопасный период.