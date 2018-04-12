Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в прямом эфире ответит на вопросы жителей республики Фото: ГТРК «Башкортостан» Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в прямом эфире ответит на вопросы жителей республики Фото: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В четверг, 19 апреля, в 19.00 в прямом эфире Глава Башкортостана Рустэм Хамитов ответит на вопросы жителей республики. Ежегодную программу «Разговор с Главой Башкортостана» будут транслировать телеканалы БСТ, «Россия-24. Башкортостан», «Вся Уфа», радиостанции «Спутник FM», «Радио России Башкортостан».

В ходе общения с жителями республики Глава Башкортостана ответит на вопросы, касающиеся социально-экономической и общественно-политической жизни региона.

Свой вопрос Рустэму Хамитову смогут задать не только гости, приглашенные на программу, но и участники прямых включений из городов России, а также жители Башкортостана, позвонившие в единый центр обработки звонков. Сообщения на программу можно будет отправить, заполнив специальную форму на сайтах телеканалов БСТ, «Россия-Башкортостан», «Вся Уфа». Наиболее интересные и актуальные вопросы прозвучат во время прямого эфира.

Работа единого центра обработки звонков начнется 12 апреля в 9.00 и продлится вплоть до окончания программы. Дозвониться можно ежедневно с 9 до 18 часов по телефону: 8-800-347-03-47. Звонок с городских и мобильных телефонов — бесплатный.

Программа «Разговор с Главой Республики Башкортостан» выходит в эфир республиканских телеканалов на протяжении последних лет начиная с 2011 года.