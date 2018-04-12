Под Уфой жители одной из улиц оказались в плену воды Фото: МЧС по РБ Под Уфой жители одной из улиц оказались в плену воды Фото: МЧС по РБ

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Жители одной из улиц поселка Карпово под Уфой оказались в плену воды. В ночь на 11 апреля талые воды подобрались близко к домам: 14 взрослых и четыре ребенка остались буквально отрезанными от мира. Дети были вынуждены пропустить занятия в школе и детском саду, взрослым пришлось отпроситься с работы. В сложившейся ситуации разбиралась корреспондент телеканала «Вся Уфа».

Чтобы попасть к себе домой, Ольге Печниковой приходится проявлять фантазию. Но ей повезло больше, чем соседям. Вода к жилому зданию только начала подбираться. В то время, как оставшиеся постройки растаявший снег окружил полностью. К такому развитию событий люди не были готовы.

«Мы не думали, что будет вот такой паводок. Снега было мало в этом году. Мы здесь живем вторую зиму. В том году снега было больше, но вода подошла с той стороны чуть-чуть, не дошла до дома», — рассказывает жительница поселка Карпово Ольга Печникова.

В первую очередь подтопление произошло из-за того, что земля сильно промерзла, так как снег выпал поздно и осадков было мало, и еще не успела прогреться. Растаявшему снегу попросту некуда деваться. А во-вторых, компания-застройщик не организовала должным образом систему отвода воды.

Улица находится в низине. Талые воды с окрестностей скапливаются именно в этом месте. На этот раз в самый пик подъема оставалось буквально пять сантиметров до того, как талые воды окажутся внутри домов.

В некоторых местах вода почти доходит до колен взрослого человека. И выйти в обычных резиновых сапогах, к примеру, из этого дома, уже вряд ли получится. Чтобы оказаться на суше, нужны болотные костюмы.

Улица Межевая находится на стыке Октябрьского и Калининского районов. Поэтому ситуацию контролируют две администрации. Муниципальные власти считают, чтобы предотвратить ситуацию в будущем, необходимо обязать застройщика переделать систему водоотведения.

«Застройщиком будет принято техническое решение обязательно. Будет организован пропуск воды, установлены кольца или же еще что-то. Самого застройщика мы попросту заставим», — комментирует первый замглавы администрации Калининского района Уфы Алик Велиев.

А пока в качестве временной меры компанией-застройщиком были организованы раскопки траншей. Управление гражданской защиты планирует начать работу по откачке оставшейся воды.

После начала откачки воды жители улицы Межевой смогут вернуться к привычному ритму жизни.