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12 апреля Четверг

Уфа   °

Радиостанция «Маяк» отметит двухлетие вещания в Башкирии

ОБЩЕСТВО

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Радиостанция «Маяк» отметит двухлетие вещания в Башкортостане. Сегодня «Маяк» в республике вещает в FM-диапазоне: на частоте 100.6 FM — в Уфе, 106.7 — в Стерлитамаке, Салавате и Кумертау. Кроме того, на сайте GTRK.TV доступна версия интернет-вещания и ежедневное онлайн- включение с программы «Говорите, мы вас слушаем!». Региональный радиоблок включает новостные выпуски и тематические передачи — «Здоровая среда» с Еленой Сергуниной, «Кибермаяк» с Надеждой Марьиной, «Золотое старье» с Алексеем Лебедевым и ежедневный интерактивный проект «Говорите, мы вас слушаем!» с Надеждой Марьиной и Рустэмом Габбасовым. Вещание «Маяка» в Уфе и Стерлитамаке началось еще несколько лет назад, но именно весной 2016 года станция полностью вошла в региональный холдинг филиала ВГТРК ГТРК «Башкортостан».

«За эти два года, произошло много нового, мы стали вести онлайн вещание, в нашей студии побывало много известных людей – политиков, писателей, артистов, певцов. И много других интересных личностей. Ежедневно, мы работаем для наших слушателей, делаем нашу программу полезной и интересной. Конечно, же отметить, эту дату мы решили, вместе с нашими радиослушателями в прямом эфире программы «Говорите, мы вас слушаем!». Мы подарим сладкие призы, тем, кто позвонит нам телефону прямого эфира (8 (347) 216-38-85) в четверг, 12 апреля, с 13 до 14 часов и поздравит нас с нашим днем рождения! Для наших радиослушателей мы приготовили подарки — целую коробку мороженого, торт и сувениры с символикой ГТРК «Башкортостан», — говорит ведущая программы «Говорите, мы вас слушаем!» Надежда Марьина.

Справка. «Маяк» — государственная информационно-музыкальная станция круглосуточного вещания. Радиостанция появилась благодаря специальному решению советского правительства в противовес «западным» вещателям. В качестве позывных еще 52 года назад была выбрана мелодия «Подмосковные вечера», которая используется и сегодня. Выпуски федеральных новостей по-прежнему выходят с интервалом в полчаса. Остальное время занимают познавательные программы, специальные авторские проекты, интерактивные развлекательные блоки и, конечно, музыка.

Теги: радиостанция «Маяк»
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