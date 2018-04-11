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11 апреля Среда

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Рустэм Хамитов и председатель ДОСААФ России Александр Колмаков подписали соглашение о сотрудничестве

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов и председатель ДОСААФ России Александр Колмаков подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Рустэм Хамитов и председатель ДОСААФ России Александр Колмаков подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с председателем ДОСААФ России, генерал-полковником Александром Колмаковым.

В ходе встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве между ДОСААФ России и Правительством республики. Документ предусматривает взаимодействие по вопросам военно-патриотического воспитания молодёжи, подготовки к военной службе граждан допризывного возраста, улучшения здоровья, физического и морально-психологического состояния молодёжи, подлежащей призыву на военную службу, повышения качества подготовки молодежи по основам военной службы и военно-учетным специальностям.

Соглашение предполагает создание на территории региона учебно-материальной базы для подготовки призывников для службы в ВДВ, Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), Центра и полигона технических видов спорта, базы для развития стрелковых видов спорта.

– ДОСААФ России для нас является очень важной структурой. Мы готовы продолжать развивать сотрудничество. Мы понимаем, насколько велика роль вашей организации в подготовке молодёжи, в том числе к службе в армии, – сказал Рустэм Хамитов. – ДОСААФ готовит наших призывников. В прошлом году вы подготовили тысячу водителей для нашей российской армии. Все эти ребята служат. Уверен, что соглашение даст новый импульс развитию работы ДОСААФ на территории республики.

– Мы чувствуем внимание, с которым руководство республики относится к деятельности организации. Считаем, что есть все основания развивать отношения в более масштабном русле. Тем более, все инициативы и новые подходы демонстрируются, начиная именно с Башкирии. Мощная организация в республике должна и впредь занимать достойное место, – подчеркнул Александр Колмаков. – Считаю, что мы можем выйти на серьёзную программу взаимодействия, как это сделано сейчас в Крыму, других субъектах Российской Федерации. Думаю, в этом плане совместная работа получит новые обороты, а соглашение активизирует все вопросы.

Теги: глава рб, патриотическое воспитание
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