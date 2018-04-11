УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Башкирское отделение Российского Красного Креста по согласованию с Кемеровским отделением и общероссийской общественной организацией «Российский Красный Крест» собрало 66 410 рублей пожертвований для пострадавших от пожара в Кемерово 25 марта.

Основная часть пожертвований поступила от лечебных учреждений республики.

Башкирское отделение продолжает сбор средств. Помочь соотечественникам можно, перечислив средства на указанный специальный счет, или внести их по адресу: г. Уфа, ул. К. Маркса, 53. Телефон/факс: (347) 251-64-11.