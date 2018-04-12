Выбираем туфли на шпильке правильно – советы экспертов Фото: kupivip.ru Выбираем туфли на шпильке правильно – советы экспертов Фото: kupivip.ru

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Туфли на шпильке — неоспоримый атрибут женственности. Именно они делают женскую ножку стройнее, длиннее, а ее очертания – приближенными к идеалу.

Примерно в половине случаев женщины выбирают туфли, делая упор на красоту модели. Как результат: в такой обуви можно только эффектно стоять, не более того.

Эксперты советуют: не хотите купить неудобную обувь, обратите внимание на следующие особенности.

Имя производителя

Именитые бренды дорожат своей репутацией, поэтому тщательно выбирают материалы для пошива обуви. Соответственно, износостойкость их продукции в разы превосходит надежность дешевых туфель от неизвестного производителя.

Не менее важно и то, что брендовая обувь сохранит насыщенность оттенка и первоначальную форму в течение всего срока эксплуатации, а стопа при этом не будет лишена необходимого для здоровья кожи воздуха.

Цена

Не стоит делать выбор в пользу дешевых моделей. Лучше приобрести более дорогие, но качественные туфли на шпильке, выполненные из прошедших тестирование материалов. Такие модели можно найти в интернет-магазине.

В каталоге сайта представлены классические модели для различных случаев, в разном стиле и цвете. Причем, практически все модели можно купить со скидкой.

Удобство колодки и высота каблука

Не стоит делать выбор в пользу обуви на очень высоком каблуке, если их колодка неудобна. В такой обуви удобно сидеть или стоять, но никак не работать или ходить.

Помните: усталость в ногах и спине может испортить даже самый дорогой и завершенный образ.

Материал

Если вы часто натираете ноги и испытываете чувство дискомфорта или тяжести в зоне голени или стоп, лучше выбрать туфли из мягкой замши или обычной кожи.

Более жесткая лаковая кожа идеально подойдет тем, чьи ноги неприхотливы в плане эксплуатационных показателей материала.

Цвет и стиль

В данном случае все зависит от того, с чем именно планируется носить новую пару обуви. Сегодня в моде полная цветовая свобода. Больше не нужно подбирать обувь в тон сумки. Главное, чтобы обувь гармонично вписывалась в образ и дополняла другие вещи и аксессуары, а не вступала с ними цветовое противоречие, резюмируют эксперты.