В Башкирии на текущей неделе весеннее тепло сменится похолоданием Фото: автор В Башкирии на текущей неделе весеннее тепло сменится похолоданием Фото: автор

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане после короткого повышения температуры воздуха днем до +14 градусов, в четверг, 12 апреля, вновь похолодает. По данным Башгидромета, на территорию региона смещается арктическая воздушная масса. Температура воздуха понизится ночью до 0,-5, днем до +3,+8.

«Смена воздушных масс будет сопровождаться осадками в виде дождя и снега, мокрого снега в большинстве районов Башкирии. Местами ожидается налипание мокрого снега, ночью и утром гололедица, усиление ветра до 15-20 м/с», — прогнозируют синоптики.

До конца недели будет преобладать прохладная погода с температурой воздуха ночью -2,-7, днем +3,+8. Местами с небольшими осадками в виде дождя и снега.

По сведениям Гидрометцентра России, во второй декаде апреля среднесуточная температура воздуха по Башкортостану ожидается на 1-2 градуса ниже нормы.