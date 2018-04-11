Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.36 ↑

EUR 76.85 ↓

11 апреля Среда

Уфа   °

В Башкирии на текущей неделе весеннее тепло сменится похолоданием

ОБЩЕСТВО

В Башкирии на текущей неделе весеннее тепло сменится похолоданием Фото: автор

В Башкирии на текущей неделе весеннее тепло сменится похолоданием Фото: автор

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане после короткого повышения температуры воздуха днем до +14 градусов, в четверг, 12 апреля, вновь похолодает. По данным Башгидромета, на территорию региона смещается арктическая воздушная масса. Температура воздуха понизится ночью до 0,-5, днем до +3,+8.

«Смена воздушных масс будет сопровождаться осадками в виде дождя и снега, мокрого снега в большинстве районов Башкирии. Местами ожидается налипание мокрого снега, ночью и утром гололедица, усиление ветра до 15-20 м/с», — прогнозируют синоптики.

До конца недели будет преобладать прохладная погода с температурой воздуха ночью -2,-7, днем +3,+8. Местами с небольшими осадками в виде дождя и снега.

По сведениям Гидрометцентра России, во второй декаде апреля среднесуточная температура воздуха по Башкортостану ожидается на 1-2 градуса ниже нормы.

Теги: прогноз погоды
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе прошла «Мега»-эвакуация около 3000 человек - фото и видео
В Уфе 10 апреля в 11.00 начались масштабные пожарно-тактические учения в торговом центре «Мега». Сначала прозвучал закодированный сигнал для персонала,
В Башкирии подорожали сигареты и мобильная связь
Индекс потребительских цен на товары и услуги в марте текущего года в Башкирии составил 100,2%, в целом по России - 100,3%, сообщает Башкортостанстат.
В Уфе семья, в которой в конце марта утонул ребенок, переехала в благоустроенное жилье
В Уфе семья, в которой в конце марта утонул ребенок, переехала в благоустроенное жилье. В настоящее время родители с четырьмя детьми проживают в поселке
МЧС Башкирии предупредило об ухудшении погоды 12 апреля
Главное управление МЧС России по Башкирии предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий 12 апреля. По информации спасателей, завтра в Б
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть