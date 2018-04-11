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11 апреля Среда

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МЧС Башкирии предупредило об ухудшении погоды 12 апреля

ОБЩЕСТВО

МЧС Башкирии предупредило об ухудшении погоды 12 апреля Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупредило об ухудшении погоды 12 апреля Фото: Ксения Калинина

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Главное управление МЧС России по Башкирии предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий 12 апреля.

По информации спасателей, завтра в Башкирии ожидается местами налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица. Возможны порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.

Телефон спасения: 101.

Теги: МЧС России по РБ, погода
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