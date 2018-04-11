МЧС Башкирии предупредило об ухудшении погоды 12 апреля
МЧС Башкирии предупредило об ухудшении погоды 12 апреля Фото: Ксения Калинина
МЧС Башкирии предупредило об ухудшении погоды 12 апреля Фото: Ксения Калинина
УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Главное управление МЧС России по Башкирии предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий 12 апреля.
По информации спасателей, завтра в Башкирии ожидается местами налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица. Возможны порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.
Телефон спасения: 101.