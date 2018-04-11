УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии остро назрела необходимость строительства муниципальных приютов для бродячих собак и кошек. В настоящее время специальных питомников нет ни в одном городе республики, за исключением стихийных, организуемых общественными организациями или волонтерами на дому. Эти и другие проблемные моменты, связанные с содержанием, стерилизацией безнадзорных животных, гуманностью по отношению к ним, а также опасностями, исходящими от них, обсудили участники круглого стола в Уфе, который провела Общественная палата региона по инициативе руководителя Общества защиты бездомных животных из Учалов Татьяны Чадченко.

О приюте для бездомных животных

Например, в Уфе о строительстве приюта для бездомных животных говорят уже с 2012 года. В настоящее время план-проект столичной администрации по его строительству в поселке Новые Черкассы находится на государственной экспертизе. Стоимость проекта составляет 130 млн рублей. Ежемесячное содержание 200 кошек и 500 собак будет обходиться бюджету в 1,5 млн рублей. А по подсчетам МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», занимающегося отловом бродячих животных, на улицах Уфы без надзора гуляют в разы больше бездомных четвероногих — 20-25 тысяч.

Об отлове бездомных животных

Отловить всех животных с улиц просто невозможно. Сотрудники Спецавтохозяйства забирают в основном агрессивных и больных, представляющих угрозу для окружающих. Служба работает только по поступающим от граждан и предприятий заявкам. В 2017 году работники хозяйства выловили свыше пяти тысяч бродячих животных, с начала 2018 года — уже около 500. По словам начальника производственно-технического отдела САХ Михаила Лебедева, их сотрудники применяют гуманный метод временного обездвиживания животных с использованием ветеринарных препаратов. В дальнейшем если ветврач выявит у животного бешенство, ему делается эвтаназия. Здоровых передают общественным организациям, занимающимся их содержанием, к примеру, в приют «Доброта», расположенный в Миловке.

Но вот по мнению уфимских зоозащитников, принявших участие в круглом столе, в действительности всё выглядит иначе. У Спецавтохозяйства нет не только приюта, но и пункта временного содержания для пойманных животных. Служба отлова отвозит их на территорию мусорного полигона ТБО в поселке Новые Черкассы. Зоозащитники побывали там и увидели, что животные содержатся в ужасающих условиях — в шести металлических контейнерах, по несколько особей в каждом, без тепла, дневного света, возможности двигаться, элементарной возможности справить нужду. Общественники делают вывод, что на полигон попадает лишь небольшая часть отловленных животных, в основном четвероногих просто уничтожают в печи для сжигания.

«Муниципальный приют может стать таким же концлагерем для животных, гуманно относиться к животным могут лишь в частном приюте», — считает организатор всероссийских акций в защиту животных, волонтер Наталья Бернацкая.

«Система отлова безнадзорных животных, действительно, работает не совсем идеально и вызывает некоторые сомнения, но практика показывает, что результат работы позволяет обезопасить население от контакта с животными, которые могут заразить человека бешенством или другими инфекционными заболеваниями. Так, к примеру, в Кугарчинском районе, кошку, у которой был выявлен вирус бешенства, семья подобрала именно на улице», — отметил начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления ветеринарии РБ Линар Зиганшин.

К слову, умершее животное нельзя хоронить в землю, это грубое и опасное нарушение санитарных норм. Утилизировать животных, в том числе домашних, нужно путем сжигания в печах-крематориях или обеззараживанием в биотермических ямах на территории скотомогильников, так называемых ямах Беккари.

О стерилизации

Единственный выход из проблемы роста численности гуляющих без надзора собак и кошек — в стерилизации, чтобы они не приносили такое же бездомное потомство, уверены зоозащитники. Но и этот вопрос спорный, с таким решением не согласен Михаил Лебедев, называя его утопией и считая, что это приведет к большим материальным затратам.

Действительно, стоимость стерилизации для кошек и собак, кастрации для котов и псов обходится недешево, говорят представители обществ защиты животных. В некоторых частных ветклиниках ценник доходит до пяти тысяч рублей. Общественники высказали предложение в адрес Управления ветеринарии республики о необходимость проведения Дней кастрации и стерилизации, или создания сети кабинетов с льготными расценками этих процедур, как делают, например, в соседней Челябинской области.

«Управление ветеринарии РБ по обращениям учреждений проводит мероприятия по льготной стерилизации примерно раз в квартал со скидкой 30-40%, — сообщил представитель Управления ветеринарии Линар Зиганшин. — В среднем стоимость стерилизации кошки по республике в пределах 1,5 тысяч рублей, кастрация кота — до 1000 рублей, собак — подороже. Всё это — вопрос организации на местном уровне, мы можем провести такие акции в кабинетах подведомственных нашему учреждению, в районах. Мы готовы рассматривать все предложения по телефону 218-10-18 или по адресу: ул. Пушкина, 106. Также почти каждую неделю по субботам на ветстанциях, подведомственных Управлению, проводятся Дни по бесплатной вакцинации по бешенству».

Например, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре действует система регулирования численности бездомных животных под названием ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в городскую среду). Оплачивает это городской бюджет. В целом каждые регионы решают проблему по-разному, почти в каждом городе передержкой и лечением бродячих собак и кошек занимаются некоммерческие организации.

Об угрозе, исходящей от безнадзорных животных

«Безнадзорные животные являются распространителями не только бешенства, но и ряда других паразитарных инфекционных заболеваний, они представляют угрозу для детей, маломобильных групп граждан», — говорит замначальника Управления ветеринарии РБ Гузель Бронникова.

«Многие ошибочно полагают, что бездомные животные — это бывшие домашние кошечки и собачки, которые надоели хозяевам и их выбросили, — отмечает представитель Спецавтохозяйства Уфы Михаил Лебедев. — Нет, большинство бездомных животных уже рождены на улицах, у них повадки животных, живущих в стаях. И то, чем мы занимаемся, отловом, это, в том числе, спасает людей от опасности, которую эти животные несут».

Неконтролируемый рост численности бездомных собак всё чаще проявляется в их стайном поведении и повышении агрессии к людям. Отсюда многочисленные нападения на прохожих и детей, причинение им тяжелых травм и увечий. Многие помнят трагический случай в октябре 2014 года, когда 10-летнего мальчика в уфимской Черниковке загрызла до смерти стая бродячих собак. Случаи нападения бездомных животных на людей и детей продолжаются как в Уфе, так и других городах и районах. Между тем зоопсихологи утверждают, что животных винить в нападениях бессмысленно. Ответственность должны нести не собаки, а люди.

О гуманности

Увеличивающаяся численность бездомных собак приводит к том, что человек начинает относиться к братьям нашим меньшим как к биомусору. Противостояние между защитниками животных и теми, кому животные мешают жить, доходит до крайности. Догхантеры уже начинают убивать домашних животных, а защитники призывают убить их самих.

Жители республики не раз становились свидетелями травли собак в своём дворе и на улицах. Что самое страшное — по всей стране живодерские наклонности проявляет все больше подростков, а съемки издевательств над зверями начинают носить «эпидемический характер» — по следам «хабаровских живодерок».

Так, Ассоциация зоозащитников республики располагает фактами о действиях благовещенских живодеров. В башкирском городе Благовещенске шестеро мальчишек 12-15 лет заживо сжигают на кострах уличных и домашних кошек, выкалывают им глаза, забивают до смерти маленьких котят. Привлечь к ответственности ни малолетних извергов, ни их родителей зоозащитникам до сих пор не удается, но есть надежда, что живодеров остановят. Сотрудникам полиции уже дано поручение разобраться в данной ситуации.

Общество защиты животных в Учалах утверждает о фактах жестокого обращения с животными индивидуального предпринимателя, занимающегося отловом бродячих собак. А в декабре прошлого года в Стерлитамаке мужчина жестоко расправился с собакой, предположительно, для того, чтобы съесть.

В минувшем декабре Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными. Живодеры будут наказываться штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до шести месяцев. За жестокое обращение с животными также предусмотрены такие санкции, как обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы до одного года, либо лишение свободы на срок до трех лет или арест на срок до шести месяцев.

Вывод

«Винить власти во всех проблемах бездомных животных — это однобокий подход, всё взвалить на государство — неправильно, — считает замначальника Управления ветеринарии РБ Гузель Бронникова. — В первую очередь надо уделить внимание пропаганде и привлечению к ответственности владельцев животных, которые выбросили их на улицу, лиц, проявляющих негуманное отношение к животным. Одним из этапов привлечения к ответственности будет идентификация животных. Этот вопрос уже поднимается на федеральном уровне и подразумевает идентификацию всех животных: домашних, сельскохозяйственных, зоопарковых. В таком случае можно будет отследить перемещение животного, и в случае выброса на улицу ответственность будет нести владелец, в случае отлова также будем знать, кому оно принадлежит».

Единую систему идентификации сельскохозяйственных животных начали производить в этом году. С начала 2019 года уникальные номера начнут присваиваться для собак и кошек, домашней птицы, пушных зверей и кроликов, попугаев, пчел, рыбок и других мелких животных. Чипирование с информацией о животном будет обязательным для каждого. Если будет принят закон, будут приняты и меры ответственности владельцев по отсутствию идентификации животных. Приспособление для считывания информации с чипов стоит примерно 13 тысяч рублей, а сделать один укол с чипом обойдется в 90 рублей.

В настоящее время в Государственной Думе разрабатывается законопроект «Об ответственном обращении с животными», на принятии которого зоозащитники настаивают уже несколько лет. Ожидается, что его нормы регламентируют программу отлова, стерилизации, вакцинации и возврата (ОСВВ) бродячих собак, сделают более строгим наказание за жестокое обращение с животными, установят единые стандарты для приютов и создадут общий алгоритм решения проблемы.

Некоторые предлагают перенять опыт Европы, где бездомные животные временно содержатся в приютах, а в случаях, если не находится хозяин, животное усыпляют. В западных странах с этой целью созданы государственные приюты неограниченного приема, в которые помещаются все домашние животные, нахождение которых на улице считается в этих странах незаконным.

По итогам круглого стола в Уфе решено создать рабочую группу по решению проблем бездомных животных. Среди предлагаемых мер значатся:

— доработать документацию по тендеру по отлову животных в Башкортостане;

— запретить применение системы массового безвозвратного изъятия животных, запретить отстрел безнадзорных животных;

— создать горячую линию по вопросам замуровывания подвалов вместе с находящимися там кошками;

— разработать стандарт деятельности приютов для безнадзорных животных с учетом региональной специфики, включающий в себя требования по обязательной регистрации и чипированию животных, требования к их содержанию;

— осуществление пропаганды гуманного отношения к животным;

— выйти с законодательной инициативой для принятия законов о безнадзорных животных.

Поступившие предложения будут направлены в Госсобрание республики и в Общественную палату России.