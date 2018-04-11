УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Общественная палата Республики Башкортостан запускает Акции добрых дел. Они будут проводиться в рамках форума для активных граждан «Сообщество» Приволжского федерального округа. Форум пройдет с 24 по 25 апреля 2018 года в уфимском Конгресс-холле. В мероприятии примут участие представители Общественной палаты Российской Федерации, делегации субъектов Приволжского федерального округа, представители некоммерческого сектора, гражданские активисты.

Проведение столь крупных и значимых событий — это время для организации и проведения социально значимых акций. В Башкортостане это Акции добрых дел, пояснили в Общественной палате республики.

Первая — акция по сбору донорской крови «Мы с тобой одной крови» для привлечения внимания общественности и активных жителей к участию в донорском движении. В дни форума рядом с Конгресс-холлом будет располагаться мобильная станция забора крови, оснащенная современным оборудованием для забора и экспресс-тестирования. Доноров примет Республиканская станция переливания крови Башкортостана.

«Книги — детям» — это вторая акция, которая предполагает благотворительный сбор детских и юношеских книг. Желающие смогут принести книги на форум и передать их волонтерам. Все собранные книги будут направлены в сельские библиотеки и социальные приюты республики.