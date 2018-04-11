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11 апреля Среда

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Поисковики из Башкирии примут участие в «Вахте памяти» в Ростовской области

ОБЩЕСТВО

Поисковики из Башкирии примут участие в «Вахте памяти» в Ростовской области Фото: пресс-служба Исполкома Всемирного курултая башкир

Поисковики из Башкирии примут участие в «Вахте памяти» в Ростовской области Фото: пресс-служба Исполкома Всемирного курултая башкир

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

С 22 по 24 апреля в Ростовской области запланирован автопробег по местам сражений 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Отправной точкой станет Мамаев курган в Волгограде, далее маршрут пройдет через станицу Обливскую, Морозовск, Тацинск и завершится на «Высоте бессмертия» в Белой Калитве. Акция посвящена 75-летию победы в Сталинградской битве. Организаторами мероприятия, как и в прошлом году, станут Курултай башкир Ростова-на-Дону совместно с Ростовским региональным отделением организации «Поисковое движение России». Организаторы приглашают к участию в акции представителей СМИ и отмечают, что главная цель мероприятия — почтить память участников Великой Отечественной войны, воинов 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, павших во время освободительных боев.

Одним из главных пунктов программы станет открытие в станице Обливской «Вахты памяти», которое состоится 23 апреля. В ней примут участие и поисковики из Башкирии.

«Сводный отряд, состоящий из членов отряда «Обелиск» (Уфа), поискового отряда им. Х.А. Султанова (Туймазы), «Живи, земля» (Октябрьский) и «Ватан» БашГУ (Уфа), планирует провести поисковую работу с 22 апреля по 5 мая 2018 г. в станице Обливской Ростовской области, — говорит руководитель поискового отряда «Ватан» Айбулат Хусаинов. — 24 ноября 1942 года советские войска завершили окружение 6-й армии вермахта. 8 Кавалерийский корпус, куда входила и 112-я Башкавдивизия, сформированная в БАССР, направился в рейд по тылам противника для нейтрализации действий неприятеля по деблокаде окруженной сталинградской группировки. Станица Обливская имела важное стратегическое значение для окруженной группировки противника. Именно при наступлении на Обливскую наши кавалеристы понесли большие потери, в том числе из-за отсутствия средств ПВО».

По данным историков, на рубеже 1942-1943 годов 112-я Башкавдивизия потеряла более 2600 человек, большинство из которых погибли от ударов с воздуха.

Как отмечает Айбулат Хусаинов, всего в поисковых экспедициях в 2018 году примут участие около 200 поисковиков из более чем 30 отрядов Башкирии. Помимо Ростовской области, они отправятся в Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Калининградскую, Волгоградскую, Липецкую области и Луганск.

Теги: Вахта памяти, автопробег, Башкавдивизия
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