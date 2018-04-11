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11 апреля Среда

Уфа   °

Госдума предлагает заблокировать группы в соцсетях, где травят школьников из-за одежды

ПОЛИТИКА

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова обратилась к главе Роскомнадзора с просьбой заблокировать группы в соцсетях, где призывают устраивать травлю и избивать школьников из-за одежды, а также обеспечить ежедневный мониторинг для выявления и ограничения доступа к интернет-страницам, пропагандирующим агрессию и насилие, сообщает РИА Новости.

Депутат иллюстрирует обращение случаями в Нижнем Новгороде, где мотивом избиений школьников стала одежда. Нападавшие подростки состоят в группах в социальной сети «ВКонтакте» (численность групп доходит до несколько десятков тысяч подписчиков)​​​. Эти сообщества объединяют молодых людей, которые дают оценку человеку по его одежде (бренд или подделка) и организуют против него травлю, а затем и избиение.

Парламентарий также отметила, что таких групп в интернете множество, и не только в Нижнем Новгороде. Депутат указала в письме неполный список примеров интернет-страниц, которые, по ее мнению, требуют срочной блокировки.

Теги: Роскомнадзор
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