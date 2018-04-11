В правительстве Башкортостана рассмотрели итоги реализации государственных программ в 2017 году Фото: Минэкономразвития РБ В правительстве Башкортостана рассмотрели итоги реализации государственных программ в 2017 году Фото: Минэкономразвития РБ

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

В правительстве Башкортостана рассмотрели итоги реализации государственных программ в 2017 году. Глава Минэкономразвития РБ Сергей Новиков проанализировал исполнение 27 программных документов с точки зрения достижения целевых индикаторов, реализации мероприятий и освоения финансирования. Новым критерием оценки госпрограмм выступило качество оказания государственных услуг.

По итогам года к высокоэффективным относятся госпрограммы в сфере управления финансов, развития экономики, культуры, экологии, ЖКХ, архивного дела. Среднее значение исполнения отмечается по программным документам в области сельского хозяйства, здравоохранения и строительного комплекса.

В перспективе госпрограммы будут переформатированы на достижение приоритетов «Стратегии 2030». Среди ключевых задач — перевод «пилотных» госпрограмм на проектный формат, автоматизация процессов разработки и согласования программных документов, а также определение нормативов затрат на реализацию мероприятий.

В 2018 году утверждены две новые госпрограммы в сфере архивного дела и развития торговли. Предстоит принять документы по государственному регулированию тарифов, сохранению и развитию государственных языков РБ и языков народов РБ, развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства.