Гигантский 120-метровый градусник заработал в Уфе - видео Фото: МТ Электро | Видео: ГТРК Башкортостан Гигантский 120-метровый градусник заработал в Уфе - видео Фото: МТ Электро | Видео: ГТРК Башкортостан

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе заработал гигантский 120-метровый градусник. Медиа-инсталляция термометра высотой более 100 метров, показывающего реальные показатели температуры окружающей среды, расположится на трубе, принадлежащей котельной №27 Уфимских инженерных сетей (УИС), на ул. Менделеева, 132а. Теперь жители и гости столицы смогут наблюдать за изменениями температура воздуха в городе в динамике.

Необычный термометр тестировали в январе. Как рассказали в УИС, идея организовать такую необычную подсветку появилась после полной реконструкции котельной, когда возникла необходимость сменить освещение на трубе. За реализацию этого проекта взялась компания «МТ Электро».

Проект представляет собой полноцветный управляемый термометр, отображаемый на поверхности трубы с трех сторон, с динамически изменяемыми показаниями температуры в зависимости от температуры окружающей среды,