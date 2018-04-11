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11 апреля Среда

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В уфимскую Чесноковку пришла большая вода: жители одного из домов вынуждены покинуть свой дом

ОБЩЕСТВО

В уфимскую Чесноковку пришла большая вода: жители одного из домов вынуждены покинуть свой дом Фото: МЧС по РБ

В уфимскую Чесноковку пришла большая вода: жители одного из домов вынуждены покинуть свой дом Фото: МЧС по РБ

[prefiУФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.[/prefix] Накануне вечером в республиканское МЧС поступило сообщение о подъеме уровня реки Берсианка. Талыми водами подтоплены 10 приусадебных участков и частный дом на территории села Чесноковка.

На место происшествия выехали силы и средства РСЧС в количестве пять единиц техники и 10 человек, в том числе техника и три человека из личного состава МЧС.

По прибытии на место установлено, что подтоплено 10 приусадебных участков по улицам Чапаева и Пушкина, в том числе затоплен один жилой дом по улице Чапаева, в которых проживают два человека, в том числе ребёнок. Жители от эвакуации в пункт временного размещения отказались, находятся у родственников в Уфе.

В настоящее время, уровень воды на реке Берсианка выше нулевой отметки на 40 см., наблюдается ледостав.

«В зоне подтопления социально-значимых и потенциально опасных объектов нет. Имеется и подготовлен запас продуктов питания, медикаментов, питьевой воды. Система жизнеобеспечения не нарушена. На территории подготовленный пункт временного размещения. Он расположен в детском лагере «Гидравлика» и вмещает до 75 человек», — сообщили в МЧС.

Теги: паводок, МЧС
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