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11 апреля Среда

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В школах Башкирии учителя смогут провести экоуроки по раздельному сбору отходов

ОБЩЕСТВО

В школах Башкирии учителя смогут провести экоуроки по раздельному сбору отходов Фото: Диля Шамаева

В школах Башкирии учителя смогут провести экоуроки по раздельному сбору отходов Фото: Диля Шамаева

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В школах Башкирии учителя смогут провести экоуроки на тему раздельного сбора опасных отходов. На сайте Института развития образования РБ размещены необходимые для проведения урока материалы. Они разработаны специалистами благотворительного фонда экологического просвещения, социальной поддержки населения, развития ремесел и народно-прикладного творчества «Твердая почва» совместно с Министерством природопользования и экологии РБ, республиканским экологическим проектом «Зеленая Башкирия», республиканским детским эколого-биологическим центром, при поддержке Всероссийского природоохранного социального проекта «Экобокс».

Экоуроки о раздельном сборе опасных отходов в РБ представлены в виде истории с сюжетом и яркими запоминающимися иллюстрациями. Материалы предназначены для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) и детей младшего школьного возраста (1-4 класс). Соответственно возрасту учащихся экоуроки сформированы в пакет готовых материалов для учителей. Предполагается, что экоуроки пройдут для 230 тысяч башкирских школьников.

«С 16 по 21 апреля в Башкирии пройдет «Неделя экологической грамотности», к этому событию и приурочен выпуск материалов для экологических уроков. Занятия содержат простые, понятные, готовые материалы для педагогов. То есть любой педагог республики может их скачать с сайта Института развития образования и провести урок в своем классе, а также в группе детского сада», — рассказывает разработчик проекта, эко-активист Диля Шамаева.

Экоурок рассчитан на 45 минут, за это время с детьми учитель проведет интерактивную беседу-игру, они разгадают ребусы, сыграют в раздельный сбор отходов. На экозанятии для детского сада дети собирают паззлы и узнают что такое опасные отходы, а воспитатель рассказывает сюжетную сказку.

Для закрепления материала в конце занятия дети создают плакат-коллаж, который после урока остается в классе/группе как напоминание о том, что батарейки, ртутные лампы и градусники никогда не должны попадать в окружающую среду, только в специальные контейнеры.

Теги: экология, раздельный сбор
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