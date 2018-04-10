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В Уфе назвали новых «Рыцарей леса»

ОБЩЕСТВО

В Уфе назвали новых «Рыцарей леса»

Фото: автор

В Уфе назвали новых «Рыцарей леса»

Фото: автор

УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Фонд защиты диких животных, учрежденный в Башкортостане известным писателем и путешественником Камилем Зиганшиным, определил новых лауреатов премии «Рыцарь леса». По традиции, церемонию награждения лауреатов предварила научно-практическая конференция «Проблема охраны и защиты диких животных и среды их обитания в РБ». На ней выступили представители Министерства лесного хозяйства РБ, Министерства природопользования и экологии, Дирекции по особо охраняемым природным территориям РБ, Уфимского федерального исследовательского центра РАН, ученые Института биологии УФИЦ РАН, НИИ безопасности и жизнедеятельности РБ, орнитологи.

Затем состоялась церемония вручения наград «Рыцарь леса» по семи номинациям:

— охотинспекторы, рыбинспекторы, егери, лесники, сотрудники МВД, природоохранной прокуратуры, охотничьих хозяйств;

— работники особо охраняемых природных территорий (ООПТ);

— сотрудники научно-исследовательских и учебных заведений, занимающиеся исследованием и сохранением диких животных и среды их обитания;

— граждане, занимающиеся защитой диких животных и среды их обитания по личной инициативе, на добровольной основе;

— государственные чиновники, депутаты, сотрудники муниципалитетов, представители бизнеса, внесшие значительный вклад;

— издательства, редакции журналов, радио, телевидения – за серию наиболее значимых публикаций, передач;

— журналисты, писатели, фотохудожники, фотографы – за наиболее яркие произведения, статьи, фотографии о диких животных.

В последней номинации звания «Рыцарь леса» была удостоена корреспондент «Общественной электрогазеты» Елена Колоколова. Среди награжденных в предпоследней номинации были также наши коллеги, представляющие различные СМИ – газеты «Октябрьский нефтяник», «Стерлитамакский рабочий», «Экорост», журналы «Аманат», «Ватандаш», «Панорама Башкортостана», ТРК «Башкортостан». Всего звания «Рыцарь леса-2018» были удостоены 39 человек.

Фонд поощрения граждан и организаций, занятых защитой диких животных (с 2005 года – Фонд защиты диких животных) существует с 1993 года. Фонд учрежден супругами Камилем и Татьяной Зиганшиными в память о сыне Олеге, трепетно любившем природу, трагически погибшем в 9-летнем возрасте. Идея создать фонд родилась не только из любви к диким животным, а, в первую очередь, из желания поддержать государственных и общественных охотинспекторов и инспекторов рыбоохраны, егерей и охранников национальных парков и заказников, поднять престиж этих профессий.

За время существования Фонда премии «Рыцарь леса» удостоены уже около 500 человек, душой болеющих за сохранность природы и диких животных.

Фонд регулярно организует, совместно с Министерством природопользования и экологии РБ и региональным отделением Русского географического общества, научно-практические конференции, на которых учёные и руководители природоохранных служб обмениваются опытом и обсуждают проблемы своей деятельности.

Теги: РГО, рыцарь леса, охрана природы
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