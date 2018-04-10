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10 апреля Вторник

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В Башкирии список участников праймериз увеличился на девять человек

ПОЛИТИКА

В Башкирии список участников праймериз увеличился на девять человек Фото: пресс-служба Единой России

В Башкирии список участников праймериз увеличился на девять человек Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане зарегистрированы еще девять участников предварительного партийного голосования на выборах в законодательное собрание. Это гендиректор ГУП «Агидель» Зухра Исмагилова, директор ООО «Дом искусства» Валериан Гагин, председатель ТСЖ «Королёва, 35» Зумрад Газизова, ректор Уфимского института искусств имени З. Исмагилова Амина Асфандьярова, директор ООО «Профессионал+» Ильхом Магдиев, гендиректор ООО «Тектон Групп» Евгений Гаврилов, президент Адвокатской палаты Башкортостана Булат Юмадилов, гендиректор ООО «Сабина Б’юти» Виль Габдуллин, директор «Центра государственно-частного партнерства Республики Башкортостан» Рустем Мусабиров.

В Башкортостане прием документов участников предварительного голосования стартовал 2 апреля, и будет открыт по 8 мая в Региональном исполкоме «Единой России». На данный момент зарегистрировано 15 кандидатов.

К участию приглашаются не только члены «Единой России», но и все желающие. Оргкомитет может отказать в выдвижении тем, кто является членом иной политической партии, имеет судимость, вклады и счета за рубежом. С 13 апреля по 27 мая будут организованы дебаты с участием кандидатов. Голосование состоится 3 июня.

Предварительное голосование определит кандидатов в депутаты Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан от «Единой России». Выборы состоятся в сентябре 2018 года. Жителям республики предстоит избрать 110 депутатов.

Теги: праймериз
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