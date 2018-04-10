Рустэм Хамитов: «Сильная, боеспособная армия начинается с военных комиссариатов» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана













Рустэм Хамитов: «Сильная, боеспособная армия начинается с военных комиссариатов» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании, посвящённом 100-летию Военного комиссариата республики. Руководитель региона поздравил сотрудников военкоматов и военнослужащих с этим событием и вручил государственные награды Башкортостана.

– Такая весомая дата важна не только для сотрудников военкоматов или тех, кто носит погоны, прошёл армейскую школу, – сказал Рустэм Хамитов. – Этот праздник значим для всех жителей республики. В каждой семье есть те, кто защищал Родину в годы войны или стоял на страже её рубежей в мирное время. Кто-то ждёт своих сыновей, мужей или братьев, несущих срочную службу, в наши дни.

Глава Башкортостана отметил, что республиканский военкомат успешно выполняет задания Штаба Центрального военного округа по призыву граждан на срочную службу и по контракту. Ежегодно из Башкортостана в Вооружённые Силы направляются более 10 тысяч молодых ребят, которые служат во всех родах войск от Калининграда до Владивостока.

Сотрудники военкоматов решают задачи по организации воинского учёта граждан, территориальной обороны, обеспечению готовности к мобилизации людских и транспортных ресурсов. Так, военный комиссариат республики успешно проявил себя в ходе учений «Центр» в 2011 и 2015 годах, а в прошлом году стал победителем Всероссийского смотра-конкурса на лучшую базу мобилизационного развёртывания.

Правительство республики обеспечивает материальную поддержку деятельности военкоматов и работы призывных пунктов. Большое внимание уделяется укреплению материальной базы сборного пункта, улучшению бытовых условий содержания призывников. Здесь построены столовая, клуб, спортивный комплекс с игровой площадкой и тренажёрным залом.

По словам руководителя региона, военкоматы проводят большую работу по содействию в медицинской реабилитации и улучшению жилищно-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и локальных конфликтов, поддержке семей погибших при исполнении воинского долга, увековечиванию их памяти, уходу за захоронениями, социальной защите военнослужащих, уволенных в запас, и многим другим вопросам.

– В мирной жизни, поступательном движении вперёд, несомненно, есть и заслуга работников военкоматов. Только уверенность в надёжной защите нашей страны от любых угроз даёт возможность гражданам спокойно жить и работать, создавать семьи, строить своё будущее. Между тем сильная, боеспособная армия начинается именно с военных комиссариатов, правильной, грамотной постановки их работы, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Сегодня военный комиссариат республики продолжает обеспечивать тесную связь войсковых частей с органами власти, организациями, гражданами. Хочу сказать всем его работникам, дорогим ветеранам слова сердечной благодарности за верность служебному долгу, эффективность и слаженность в решении ответственных задач. Военкомат республики не раз отмечался в числе лучших в стране. Уверен, что так будет и впредь.