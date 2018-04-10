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10 апреля Вторник

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В Башкирии единороссы приступили к разработке программы партии на выборы в Госсобрание

ПОЛИТИКА

В Башкирии единороссы приступили к разработке программы партии на выборы в Госсобрание Фото: Олег Яровиков

В Башкирии единороссы приступили к разработке программы партии на выборы в Госсобрание Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане региональное отделение партии «Единая Россия» приступило к разработке программного документа на выборы депутатов Госсобрания республики. Первое заседание членов программной комиссии партии прошло под председательством секретаря регионального отделения Константина Толкачева.

«В состав комиссии вошли лидеры общественного мнения, политологи, депутаты различных уровней, представители органов исполнительной власти из числа партийного актива. Всего в состав комиссии вошло 27 человек», — рассказал спикер регионального парламента.

Константин Толкачев подчеркнул, что документ должен быть разработан на основе предвыборной программы партии на выборах в Госдуму, Посланий Президента России и Главы Башкортостана, а также Стратегии развития республики до 2030 года. Программу будут разрабатывать рабочие группы под руководством координаторов партийных проектов.

Константин Толкачев призвал в этой работе не заниматься маниловщиной.

«Следует помнить о том, что «Единая Россия» — партия реальных дел, отвечающая делом за каждое слово и обещание, — сказал спикер парламента. — Прорыв должен обеспечить новый состав депутатского корпуса от партии, которым жители нашей республики доверят стать кандидатами в ходе открытой процедуры предварительного голосования».

Выборы в Госсобрание Башкортостана состоятся в сентябре 2018 года. Жителям республики предстоит избрать 110 депутатов.

Теги: выборы в Госсобрание РБ
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