УФА, 10 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В России порядок установления инвалидности станет проще. Постановление Правительства РФ, которое изменяет правила признания лица инвалидом, подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев, сообщает «ТАСС».

«Тема это очень чувствительная, система, которая действует сегодня, требует корректировки, совершенствования», — отметил Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами. Он уточнил, что по новому документу «расширен перечень заболеваний, где уже при первичном освидетельствовании можно будет установить инвалидность бессрочно и даже заочно». По его словам, еще одно нововведение состоит в том, что «при необходимости осмотра людей в тяжелом состоянии будут учитываться их места проживания, в удаленных и труднодоступных местах это дает возможность вводить освидетельствование заочно».

Вице-премьер Ольга Голодец рассказала, что изменения введены «по многочисленным обращениям инвалидов, инвалидных организаций, семей, в которых инвалиды проживают». «Существенно изменения система установления инвалидности, и устранены те сложности, с помощью которых инвалидность устанавливается на определенный срок или бессрочно», — сказала она.

Голодец уточнила, что «предусмотрена возможность установления инвалидности бессрочно по целому перечню заболеваний, в который впервые включены все хромосомные аномалии, включая синдром Дауна, включены цирроз печени, слепота, глухота, детский церебральный паралич».

Вице-премьер добавила, что «упрощен порядок установления инвалидности для таких видов заболеваний, как сколиоз, пороки развития челюстно-лицевой области, аутизм и целый ряд заболеваний, которыми все чаще сейчас болеют дети, — это сахарных диабет и ряд других заболеваний». Голодец отметила, что «это постановление касается практически всех инвалидов, это 12 млн человек, из них 651 тыс. – дети». Она констатировала сильное изменение структуры заболеваемости у детей: «Если до 2014 года лидером по инвалидности среди детского населения были врожденные аномалии и пороки, то сейчас на первое место среди инвалидности вышли психические расстройства и расстройства поведения».

По мнению вице-премьера, «это требует изменения работы всей системы: и экспертизы, и реабилитации». «Этот документ настроен на то, чтобы максимально эффективно использовать возможности для дальнейшей реабилитации людей с ограниченными возможностями», — подчеркнула Голодец.