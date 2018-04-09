В сельском поселении Башкирии провели бенефис семьи Фото: администрация Туймазинского района

В сельском поселении Башкирии провели бенефис семьи Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В селе Кандры Туймазинского района в рамках Года семьи прошло необычное мероприятие — бенефис семьи. Учащимся школ села Кандры свою семью представили Гузалия Ахуньянова, ученица школы №1, и её мама Светлана Айратовна. Историю рода Бикчуриных они преподнесли в контексте истории страны. Тема исследования так и называлась: «Роль моей семьи в истории страны». В этом роду был Камали мулла, построивший школу для крестьянских детей, переживший послереволюционные репрессии. Был и Миргалишир Бикчурин, получивший образование в Стамбуле, после Октябрьской революции избранный членом Белебеевского ревкома, впоследствии растерзанный кулаками. А также Ашраф Бикчурин, секретарь сельского совета, хороший организатор и руководитель, верный товарищ, политрук, без вести пропавший в первые дни Великой Отечественной войны.

Помимо видеопрезентации, были представлены семейные реликвии, фотографии, документы, прочитаны отрывки из книг «А колокола всё звонят» Ибрагима Абдуллина и «Это надо живым…» Афиды Гиниятовой о судьбе Ашрафа Бикчурина, сообщили в администрации Туймазинского района.