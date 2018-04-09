В Башкирии теплая погода продержится недолго Фото: Олег Яровиков В Башкирии теплая погода продержится недолго Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии теплая погода продержится недолго, солнечно и ясно будет лишь в первой половине текущей недели. В дальнейшем фон температур вновь понизится, вероятность осадков жидкой и смешанной фаз увеличится, сообщают синоптики республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Завтра, 10 апреля, ночью осадков не ожидается, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью +1,-4, при прояснении до -9, днем +8,+13 градусов.

11 апреля также прогнозируется небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0,-5, днем +7,+12 градусов.

С четверга в регионе ожидается вторжение более холодного воздуха, температура воздуха понизится до -3 градусов ночью, до 6 градусов тепла днем. Вероятны небольшие осадки.