В Башкирии в интернате для детей-инвалидов выявлен очаг заболевания менингитом Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии в интернате для детей-инвалидов выявлен очаг заболевания менингитом Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Один случай заболевания генерализованной формой менингококковой инфекции и два носителей менингококка выявлены в коррекционной школе-интернате для учащихся с ограниченными возможностями здоровья в городе Нефтекамске. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

«ЛОР-врачом проведен осмотр всех учащихся и сотрудников, выявлены двое носителей менингококка, которые были госпитализированы для проведения санации и лечения», — передает агентство слова сотрудника пресс-службы.

С целью предотвращения дальнейшего распространения этой инфекции в образовательном учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия. Установлено медицинское наблюдение за детьми и сотрудниками. Всем контактным назначены антибактериальные препараты, также в интернате ограничено проведение массовых мероприятий.