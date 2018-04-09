Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.83

EUR 70.70

9 апреля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии в интернате для детей-инвалидов выявлен очаг заболевания менингитом

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в интернате для детей-инвалидов выявлен очаг заболевания менингитом Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в интернате для детей-инвалидов выявлен очаг заболевания менингитом Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Один случай заболевания генерализованной формой менингококковой инфекции и два носителей менингококка выявлены в коррекционной школе-интернате для учащихся с ограниченными возможностями здоровья в городе Нефтекамске. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

«ЛОР-врачом проведен осмотр всех учащихся и сотрудников, выявлены двое носителей менингококка, которые были госпитализированы для проведения санации и лечения», — передает агентство слова сотрудника пресс-службы.

С целью предотвращения дальнейшего распространения этой инфекции в образовательном учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия. Установлено медицинское наблюдение за детьми и сотрудниками. Всем контактным назначены антибактериальные препараты, также в интернате ограничено проведение массовых мероприятий.

Теги: менингит
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии синоптики дали свой прогноз погоды на следующую неделю
В Башкирии синоптики дали свой прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня в воскресенье в тыловой части циклона будет преобладать облачная погода с осадка
В Уфе родные утонувшего подводного охотника просят помочь с поисками его тела
Родные утонувшего в Уфе подводного охотника вновь обращаются за помощью к неравнодушным. Поиски тела 29-летнего Ильшата Нургалиева возобновляются. Мужчи
В Уфе местные жители пожаловались на очередной провал грунта
В Уфе местные жители в социальных сетях пожаловались на очередной провал грунта. По информации подписчика группы «Дорожный патруль» во «ВКонтакте», огр
С начала года под сокращение попали более 1,9 тысячи уфимцев
С начала года 102 предприятия и организации Уфы были вынуждены уволить 1 928 человек. Численность работников, предполагаемых к увольнению, по последним
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть