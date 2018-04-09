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Чишминский кассир принимает участие во всероссийском профессиональном конкурсе

ОБЩЕСТВО

Чишминский кассир принимает участие во всероссийском профессиональном конкурсе Фото: БППК

Чишминский кассир принимает участие во всероссийском профессиональном конкурсе Фото: БППК

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Билетный кассир станции Чишмы Зульфия Пронина выступит за Башкортостанскую пригородную пассажирскую компанию на Всероссийском смотре-конкурсе профессионального мастерства.

Как сообщили в БППК, выпускница факультета экономики БГАУ работает кассиром с 2016 года. Она проявила себя ответственным работником. В свободное время девушка увлекается литературой, театром, современными танцами.

Конкурс состоится в Москве. На первом этапе участницы будут состязаться в теоретических знаниях, после чего восемь финалистов будут соревноваться за звание победителя.

Теги: БППК, конкурс, кассир
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