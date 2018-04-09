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9 апреля Понедельник

Уфа   °

В Уфе депутат выяснял, куда исчез кумыс

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ

В Уфе депутат выяснял, куда исчез кумыс

Фото: Олег Яровиков Книжная палата РБ

В Уфе депутат выяснял, куда исчез кумыс

Фото: Олег Яровиков Книжная палата РБ

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Уфе исчез кумыс, сообщила газета «Красная Башкирия» в апреле 1938 года. Куда делись хорошие кумысные залы, выяснял депутат горсовета. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«На состоявшемся недавно пленуме горсовета Уфы депутат Каримов поднял важнейший вопрос — о кумысе», — написала газета 20 апреля 1938 года. Издавна Башкирия славилась кумысом. Он был известен и далеко за её пределами: со всех концов Советского Союза приезжали в республику пить этот напиток, обладающий несравненными целебными свойствами.

«И тем более странно, что в Уфе теперь буквально негде достать кумыса — нет ни одного кумысного зала, тогда как он должен продаваться на каждом углу», — сетуют в издании.

Как выяснилось, несколько лет назад в Уфе было четыре хороших кумысных зала. Со временем один из них отдали под «Кинохронику», другой был занят магазином «Главрыбы», а третий зал отдали под ресторан.

Таким образом, городской совет закрыл все кумысные залы в Уфе, не предоставив другие помещения, констатировали в газете.

Добавим, что первая в Башкирии кумысолечебница была открыта в 1890 году и носит имя известного русского писателя Сергея Аксакова. Здравницу основала внучка писателя Ольга Аксакова. В 1900 году недалеко от станции Аксёново был открыт Андреевский санаторий, в котором лечился кумысом великий русский классик Антон Павлович Чехов.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ, архив печати, кумыс
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