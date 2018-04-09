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Рособрнадзор назвал достоверные порталы с заданиями для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

ОБЩЕСТВО

Рособрнадзор назвал достоверные порталы с заданиями для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ Фото: ИА «Башинформ»

Рособрнадзор назвал достоверные порталы с заданиями для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Рособрнадзор призывает школьников при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ пользоваться только официальными источниками информации. В ведомстве пояснили, что порядок проведения ЕГЭ, расписание, сроки выдачи результатов размещены на сайте Рособрнадзора и официальном информационном портале единого государственного экзамена. А для выпускников девятых классов — на официальном информационном портале ГИА-9.

Задания, которые могут встретиться на экзамене по конкретному предмету, содержатся на сайте разработчиков экзаменационных материалов — Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Для понимания того, как нужно выполнять экзаменационную работу, следует в первую очередь ознакомиться с демонстрационными версиями КИМ ЕГЭ и ОГЭ по предметам этого года. Они помогут составить представление о структуре будущих КИМ, количестве заданий, их форме и уровне сложности. Кроме того, в демонстрационном варианте приведены критерии оценки выполнения заданий с развернутым ответом. С ними важно ознакомиться, чтобы понимать требования к полноте и правильности записи ответа.

Эксперты отмечают, что задания демоверсий КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2018 года не отражают всех вопросов содержания, которые будут проверяться на ЕГЭ. Полный перечень вопросов и тем, которые могут встретиться на экзамене, приведен в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников. Его можно использовать при составлении плана повторения материала перед экзаменом.

Также на сайте ФИПИ размещены Открытый банк заданий ЕГЭ и Открытый банк заданий ОГЭ, которые содержат десятки тысяч заданий, используемых при составлении вариантов КИМ ЕГЭ и ОГЭ по всем учебным предметам. Они помогут сориентироваться в экзаменационном материале и потренироваться в выполнении типовых заданий.

Выбирая, с помощью чего готовиться к экзаменам, следует помнить, что тренировочные ресурсы и пособия авторов, не имеющих отношения к Рособрнадзору и ФИПИ, не гарантируют наличия в них достоверной информации о том, какие задания могут встретиться выпускникам на ЕГЭ 2018 года.

Теги: Рособрнадзор, ОГЭ, ЕГЭ
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