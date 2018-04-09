Коммунальные платежи могут вырасти в среднем на 4% по стране Фото: Олег Яровиков Коммунальные платежи могут вырасти в среднем на 4% по стране Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля в среднем на 4% по стране. Такой прогноз сделал глава Минстроя Михаил Мень в интервью «Известиям». По его словам, за изменением тарифов будет внимательно следить Федеральная антимонопольная служба, в том числе ее региональные представительства на территории каждого субъекта.

«С 1 июля возможен рост в районе 4% в среднем по стране и по ресурсам, за последние 2-3 года это одно из самых низких повышений в этой отрасли», — отметил глава Минстроя.

В Башкортостане утверждены региональные стандарты максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилплощади и коммунальных услуг. Здесь учитывается совокупный доход семьи: для многодетных и неполных семей — 15%, для одиноко проживающих граждан, получающих пенсию, 60-летних мужчин и 55-летних женщин — 18%, для иных категорий граждан — 20%. Если оплата на услуги ЖКХ для этих категорий граждан будет превышена, то они могут обратиться за субсидиями в филиалы и отделы Республиканского центра социальной поддержки населения по месту жительства. Здесь граждане могут самостоятельно проверить, претендуют ли они на данные субсидии.