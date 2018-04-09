В Башкирии будет реализовано 924 наказа избирателей в рамках проекта «Реальные дела» Фото: пресс-служба Единой России В Башкирии будет реализовано 924 наказа избирателей в рамках проекта «Реальные дела» Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане в текущем году в рамках партийного проекта «Реальные дела» будет реализовано 924 наказа избирателей. Об этом сообщила координатор партпроекта, председатель комитета Госсобрания РБ Рузалия Хисматуллина. Полный перечень объектов утвержден, он формируется из обращений, поступивших от населения в адрес депутатов Госсобрания республики, а также депутатам Госдумы и членам Совета Федерации. В прошлом году в рамках «Реальных дел» было реализовано 892 наказа. Финансирование проекта из бюджета республики осталось на прежнем уровне и составляет около 175 млн рублей, сообщили в пресс-службе партии.

«Вот уже четвертый год в Башкортостане реализуется партийный проект «Реальные дела», в рамках которого уже выполнено более 2800 мероприятий. Это ремонт детских садов, школ, домов культуры и клубов. Для этих учреждений приобретены оборудование и инвентарь, отремонтированы крыши, заменены окна. Установлено более 600 спортивных и детских площадок, проведены благоустроительные работы в населенных пунктах, улучшено электро-, водо-, теплоснабжение, приведены в порядок аллеи воинской славы, памятники», — сообщила Рузалия Хисматуллина.

Координатор проекта подчеркивает, что все эти мероприятия были включены в перечень для финансирования по решениям, принятым на сходах жителей, по обращениям и предложениям населения районов городов к своим депутатам.

«Все проекты «Реальных дел» — это реализация инициатив самого населения. Благодаря предоставленной людям возможности самим решать, какие реальные дела необходимо выполнить непосредственно в том месте, где они живут, «Единая Россия» пользуется большим авторитетом у населения», — сказала Рузалия Хисматуллина.

Партия уже вступила в предвыборный период, объявив о старте предварительного голосования. Кандидаты от «Единой России» также в период предвыборных встреч с населением соберут наказы избирателей и лично проконтролируют их исполнение.

«Предварительное голосование — это тоже реальные дела. У избирателей есть возможность заранее познакомиться с участниками, а в день предварительного голосования, 3 июня 2018 года, самим решить, какой кандидат им нужен», — отметила координатор партпроекта.