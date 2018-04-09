Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.83

EUR 70.70

9 апреля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии зафиксировано более 200 случаев подтопления талыми водами

ОБЩЕСТВО

В Башкирии зафиксировано более 200 случаев подтопления талыми водами Фото: соцсети

В Башкирии зафиксировано более 200 случаев подтопления талыми водами Фото: соцсети

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

С начала апреля в связи с потеплением зарегистрировано 234 обращения граждан по поводу подтопления талыми водами придомовых территорий, домов и участков дорожного полотна в 27 муниципальных образований республики. Об этом 9 апреля сообщил председатель Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

В пример руководитель ведомства привел два населенных пункта в Бурзянском районе — деревни Старомунасипово и Байназарово, где в течение дня подтопило талыми водами 15 придворовых территорий, а в селе Белое Озеро Гафурийского района — 17 домов.

«Ликвидацией подтоплений талыми водами занимаются коммунальные, дорожные и спасательные службы. Производится откачка воды, прокладываются боковые водоотводные каналы, — отметил председатель Госкомитета РБ по ЧС. — Например, на территории Уфы из 57 зарегистрированных на 9 апреля подтоплений устранено 49. Остальные восемь случаев находятся на контроле. Также имеется пример бездействия со стороны администрации Уфимского района. 7 апреля были подтоплены талыми водами 18 участков в садовом товариществе «Солнечная поляна», где постоянно проживают шесть человек, один из которых — ребенок. Администрация района не приняла никаких мер по откачке воды с этой территории. Сейчас воду откачивают подразделения федеральной пожарной службы».

Теги: подтопление, паводок, талые воды
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии синоптики дали свой прогноз погоды на следующую неделю
В Башкирии синоптики дали свой прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня в воскресенье в тыловой части циклона будет преобладать облачная погода с осадка
В Уфе родные утонувшего подводного охотника просят помочь с поисками его тела
Родные утонувшего в Уфе подводного охотника вновь обращаются за помощью к неравнодушным. Поиски тела 29-летнего Ильшата Нургалиева возобновляются. Напом
В Уфе местные жители пожаловались на очередной провал грунта
В Уфе местные жители в социальных сетях пожаловались на очередной провал грунта. По информации подписчика группы «Дорожный патруль» во «ВКонтакте», огр
Сегодня - православная Пасха
Сегодня, 8 апреля, православные Башкортостана, наряду со своими единоверцами в России и во всем мире, отмечают один из самых главных христианских праздн
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть