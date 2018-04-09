Уфимский городской планетарий приглашает на Международный день астрономии Фото: Уфимский городской планетарий Уфимский городской планетарий приглашает на Международный день астрономии Фото: Уфимский городской планетарий

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Уфимский планетарий приглашает жителей и гостей столицы на Международный день астрономии. В этом году праздник выпадает на субботу, 21 апреля. По традиции, в этот день сотрудниками планетария будет организовано наблюдение Луны в телескопы. Для этого переносные телескопы установят на площади перед Уфимским планетарием. Наблюдения будут бесплатными и начнутся в 21.00 при условии ясного, безоблачного неба.

Перед началом наблюдений вечером в 19.30 будет демонстрироваться яркая красочная полнокупольная программа «Путешествие по Солнечной системе». Ну а юные зрители смогут полюбоваться звездным небом на программах для детей в12:00, 13:30 и в 15:00.

Также днем 21 апреля с 14.30 до 17.00 уфимцы могут посмотреть на Солнце в специальный солнечный телескоп Coronado SolarMax II 90, который позволяет увидеть на поверхности Солнца не только пятна, но и такие явления, как вспышки, нити и протуберанцы на краю солнечного диска.

Международный день астрономии призван приобщить широкую публику к астрономии, собрать вместе всех любознательных, кому интересно звездное небо над головой, кто жаждет посмотреть в телескоп на звезды, Луну и планеты. Девиз этого праздника: «Познакомим людей с астрономией!» В этот день профессионалы и любители астрономии многих стран мира устанавливают переносные телескопы на площадях, улицах, в парках и устраивают массовые показы неба. Так как самым впечатляющим объектом для наблюдения в телескоп является Луна, поэтому дата праздника является «плавающей» и приурочена к наиболее удобным условиям для массового наблюдения Луны. День астрономии отмечается ежегодно во второй половине апреля – первой половине мая (уже достаточно тепло, чтобы стоять у телескопов) в выходной день – субботу (что удобно для широкой публики), ближайшую ко дню, когда Луна видна в фазе первой четверти (в это время она видна вечером и высоко над горизонтом).