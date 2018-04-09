В Уфе местные жители пожаловались на очередной провал грунта Фото: гр. «Дорожный патруль» / vk.com В Уфе местные жители пожаловались на очередной провал грунта Фото: гр. «Дорожный патруль» / vk.com

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе местные жители в социальных сетях пожаловались на очередной провал грунта. По информации подписчика группы «Дорожный патруль» во «ВКонтакте», огромная яма образовалась на улице Комсомольская рядом со строящимся домом Тихорецкая 19. Накауне в провал уже угодила отечественная легковушка — «ВАЗ-2107» на половину ушел под землю.

«Очень большие провалы земли, люди аккуратнее, ночью можно провалиться, детей своих поставьте в курс», — предупреждает местный житель.