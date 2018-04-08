В подтопленных деревнях в Башкирии эвакуация жителей не потребуется - МЧС Фото: соцсети

В подтопленных деревнях в Башкирии эвакуация жителей не потребуется - МЧС Фото: соцсети

УФА, 8 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В подтопленных деревнях Бурзянского района Башкирии эвакуация жителей не потребуется, вода начала уходить, прокомментировали в региональном МЧС информацию о подтоплении талыми водами деревень Старомунасипово и Байназарово.

По информации спасателей, уровень воды в этих населенных пунктах составляет 50 см и подтоплены только придомовые участки 10 домов в обеих деревнях.

В целом паводковая ситуация в республике развивается согласно прогнозам синоптиков. Ситуация находится под контролем. В Главном управлении МЧС России работает оперативный штаб, ведется постоянный мониторинг обстановки. Силы и средства управления находятся в режиме «Повышенная готовность».

Как писало ранее агенство, по информации Башгидромета, в этом году самая проблемная ситуация с паводком может сложиться в Зауралье с множеством степных рек. Полный список городов и районов, которые могут оказаться в зоне подтопления вешними водами, представлен на карте, составленной ИА «Башинформ».