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8 апреля Воскресенье

Уфа   °

В Башкирии за сутки на номер «112» обратились 2194 человека

ОБЩЕСТВО

УФА, 8 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии за сутки на номер «112» обратились 2194 человека, сообщает Управление гражданской защиты столицы. Для вызова экстренных служб обратились 679 человек, по жилищно-бытовым вопросам – 128 человек.

Консультативная помощь оказана 1387 людям. Поисково-спасательным отрядом было совершено три выезда на технические работы. Оказана помощь трем людям.

С 7 по 8 апреля произошло 104 дорожно-транспортных происшествия и четыре пожара.

Теги: телефон службы спасения
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