УФА, 8 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии за сутки на номер «112» обратились 2194 человека, сообщает Управление гражданской защиты столицы. Для вызова экстренных служб обратились 679 человек, по жилищно-бытовым вопросам – 128 человек.

Консультативная помощь оказана 1387 людям. Поисково-спасательным отрядом было совершено три выезда на технические работы. Оказана помощь трем людям.

С 7 по 8 апреля произошло 104 дорожно-транспортных происшествия и четыре пожара.