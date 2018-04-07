В затопленном селе в Башкирии вода пошла на убыль - МЧС Фото: МЧС по РБ В затопленном селе в Башкирии вода пошла на убыль - МЧС Фото: МЧС по РБ

УФА, 7 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Паводок в селе Байгузино Ишимбайского района, в результате которого были подтоплены приусадебные участки и жилой дом, пошел на убыль. Как сообщили в управлении МЧС по РБ, уровень воды идёт на снижение, ухудшение обстановки не прогнозируется.

За ночь уровень воды снизился на 40 см. Работы продолжаются, пункт временного размещения готов к приему граждан, подготовлен запас продуктов питания, медикаментов и питьевой воды. В Главном управлении МЧС России по РБ работает оперативный штаб, ситуация находится на особом контроле, ведется постоянный мониторинг обстановки. Силы и средства ведомства находятся в режиме «Повышенная готовность».