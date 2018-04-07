Пасхальные богослужения начнутся в храмах Башкирии в 23.00 Фото: Уфимская епархия Пасхальные богослужения начнутся в храмах Башкирии в 23.00 Фото: Уфимская епархия

УФА, 7 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В храмах Башкирии праздничные богослужения начнутся в 23.00 по местному времени. Православные республики встречают один из самых крупных христианских праздников – Пасху. Ей предшествовала Страстная седмица. В течение этих дней верующие вспоминали страдания Иисуса Христа. Всю неделю они проводили в посте и молитве, сопереживая ему.

В настоящее время в храмах идет освещение куличей, оно продлиться вплоть до начала службы в 23.00. Крестный ход в кафедральном соборе Уфы начнется в 24.00 по местному времени, сообщили в Уфимской епархии. Прямую трансляцию праздничного Пасхального богослужения в Уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы смогут увидеть зрители телеканала БСТ. Службу возглавит Глава Башкортостанской митрополии, Управляющий Уфимской епархией РПЦ (МП), митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. Трансляция будет сопровождаться комментарием.

Торжества начинаются в ночь на воскресенье. О начале Пасхи возвещает колокольный звон, именуемый благовестом. Ровно в полночь начинается торжественная ранняя служба (заутреня). Под колокольный звон священнослужители и прихожане трижды совершают шествие вокруг храма. Крестный ход движется против часовой стрелки, что символизирует следование навстречу воскресшему Христу.

Затем служат божественную литургию, освящают особый бездрожжевой хлеб — артос или просфору, который потом раздают верующим, сообщает ТАСС. Все сорок дней — с Пасхи до Вознесения — двери в алтарь, называемые Царскими вратами, остаются открытыми на протяжении всего дня и повсюду звонят колокола. Считается, что добрые дела, совершаемые в эти дни, помогают очиститься верующим от грехов.