В Уфе в Орджоникидзевском районе в зону подтопления может попасть поселок Александровка Фото: информационно-аналитический отдел администрации Орджоникидзевского района В Уфе в Орджоникидзевском районе в зону подтопления может попасть поселок Александровка Фото: информационно-аналитический отдел администрации Орджоникидзевского района

УФА, 7 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Экстренные службы Уфы проводят подготовку к «большой воде». Профилактические мероприятия направлены на снижение рисков во время весеннего половодья. В Орджоникидзевском районе наиболее подвержен риску подтопления поселок Старая Александровка. В частности, две улицы, на которых расположено 69 жилых домов и проживают около 115 человек. Жители улиц Причальная и Сутолока уверены, что этой весной «большая вода» до них не доберется, но все же готовятся к половодью загодя. Они держат наготове документы, лекарства и продукты питания, переставляют мебель, готовят лодки и резиновые сапоги, не забывают и про домашний скот. Главное, что люди знают, какие меры принимать, если случится беда, и куда обращаться за помощью.

Несмотря на то, что уровень воды в реке Белой, близ которой расположен населенный пункт, по прогнозам не превысит пяти метров, и вода вряд ли доберется до жилых домов, Старая Александровка все же остается под пристальным вниманием спасателей.

Чтобы владельцы частных домовладений были готовы к весеннему половодью, здесь прошли совместные рейды сотрудников Управления гражданской защиты, отдела надзорной деятельности, управления пожарной охраны, Центра общественной безопасности, администраций района и отделения республиканского ресурсного центра «Семья».

Члены профилактической группы провели перепись семей, проживающих в подтопляемой зоне, маломобильных граждан, беременных женщин, которым в период подъема воды может понадобиться экстренная помощь. В ходе беседы они довели до жителей поселка правила действия при подтоплении, правила пожарной безопасности, телефоны экстренных служб, также рассказали о местах развертывания пунктов временного размещения на период половодья, где в случае необходимости они смогут разместиться, раздавали памятки с полезной информацией.

В информационно-аналитическом отделе администрации Орджоникидзевского района уточнили, серьезного подтопления в поселке не было уже несколько лет, но местные жители считают, что напоминание правил поведения во время весеннего половодья со стороны сотрудников городских служб своевременной и необходимой мерой, позволяющей провести весеннее половодье без потерь.