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7 апреля Суббота

Уфа   °

Реализатору подсолнечного масла из Уфы ведущий капитал-шоу «Поле чудес» предлагал помочь в поисках будущей жены

ОБЩЕСТВО

Реализатору подсолнечного масла из Уфы ведущий капитал-шоу «Поле чудес» предлагал помочь в поисках будущей жены

Фото: скриншот видео Первый канал

Реализатору подсолнечного масла из Уфы ведущий капитал-шоу «Поле чудес» предлагал помочь в поисках будущей жены

Фото: скриншот видео Первый канал

УФА, 7 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В прошедшую пятницу, 6 апреля, в популярном капитал-шоу «Поле чудес» принимал участие реализатор подсолнечного масла из Уфы Ильдар Фаткуллин. На передачу он попал став победителем смс-игры.

Ильдар признался, что с детства смотрел эту программу и мечтал не просто побывать здесь, но и пожать руку Леониду Якубовичу. И вот наконец получил приглашение.

Традиционно не обошлось без подарков. Уфимец привез натуральное подсолнечное масло, которое специально для ведущего «Поле чудес» передал его дядя Венер Шайхулов, а также национальные сладости: чак-чак и баурсак.

На вопрос Якубовича о семейном положении Ильдара, молодой человек признался, что пока не обзавелся женой и детьми.

Тогда Леонид Якубович предложил помочь ему в этом вопросе.

«Не надо, я сам, как судьбой предначертано, так и будет», – ответил на предложение Ильдар.

Правильно назвав две буквы, жителю башкирской столицы выпал сектор «приз». Он долго сомневался, что же ему выбрать: деньги или то, что лежит в черном ящике. Зрители в студии, конечно, советовали взять приз, но подумав, Ильдар все-таки сказал: «деньги». Ему досталось 40 тысяч рублей. Отметим, что уфимец сделал правильный выбор: в ящике лежал кабачок, который и показал всем Леонид Якубович.

Выпуск программы с участием Ильдара Фаткуллина можно посмотреть здесь.

Теги: телевидение, первый канал, Поле чудес
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