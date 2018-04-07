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7 апреля Суббота

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В Башкирии Госкомитет по чрезвычайным ситуациям напомнил, что нужно делать в случае угрозы наводнения

ОБЩЕСТВО

В Башкирии Госкомитет по чрезвычайным ситуациям напомнил, что нужно делать в случае угрозы наводнения Фото: Олег Яровиков

В Башкирии Госкомитет по чрезвычайным ситуациям напомнил, что нужно делать в случае угрозы наводнения Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В связи с потеплением зафиксированы первые случаи подтопления талыми водами участков улиц и придомовых территорий. Данный вопрос находится на контроле: муниципальные службы оперативно занимаются ликвидацией и откачкой талых вод в жилых районах.

В целях превентивных мер, проведены взрывные работы на реках Уршак и Сакмара. На следующей неделе взрывные команды будут работать на реке Белая в Бурзянском районе и на реке Инзер в Белорецком районе. Также проводятся работы по чернению, распиловке и подрыву льда на паводкоопасных реках, сообщили в Госкомитете по чрезвычайным ситуациям РБ.

В ведомстве напомнили, какие действия необходимо предпринять в случае угрозы наводнения или паводка.

При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять особой:

— документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

— комплект одежды и обуви по сезону;

— запас продуктов питания на несколько дней, затем следовать на объявленный эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы.

При внезапном наводнении до прибытия помощи необходимо как можно быстрее:

— если затопление в селе или частном секторе, отогнать скот в безопасные места, отдаленные от зоны затопления;

— занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации по воде. Оставайтесь на нем до прибытия помощи;

— принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи:

в светлое время — вывесить на высоком месте полотнища (например, белое или цветное полотенце);

в темное время — подавать световые сигналы: разведите костер, зажгите фонарь, подавайте сигналы фонариком.

В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой и пить некипяченую воду.

В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты и уверенно!

После наводнения:

— слушайте радио и следуйте инструкциям спасательных служб;

— при подходе к жилищу, остерегайтесь порванных и провисших электрических проводов;

— до проверки специалистами состояния электрической сети не пользуйтесь электроприборами;

— соблюдайте осторожность при входе в дом, проверьте надежность всех его конструкций (стены, полы);

— при осмотре внутренних комнат не применяйте в качестве источника света открытый огонь: спички, свечи и т.д. из-за возможного присутствия газа в воздухе. Для этих целей следует использовать электрические фонари на батарейках;

— попавшие в воду продукты и запасы питьевой воды перед употреблением должны быть проверены представителями санитарной инспекции. Имеющиеся колодцы осушите методом выкачивания;

— проветрите и просушите жилое помещение, обеззаразьте загрязненную посуду, столовые приборы, поверхность мебели. Для этих целей используйте кипяток или отбеливатель.

Теги: паводок
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