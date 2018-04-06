Паводок-2018: в Башкирии в Ишимбайском районе из-за подъема уровня воды в реке Тайрук подтоплены дома Фото: МЧС по РБ



Паводок-2018: в Башкирии в Ишимбайском районе из-за подъема уровня воды в реке Тайрук подтоплены дома Фото: МЧС по РБ

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане в Ишимбайском районе из-за подъема уровня воды в реке Тайрук подтоплены дома, сообщает региональное управление МЧС.

По данным пресс-службы ведомства, сообщение о подтоплении поступило в оперативно-дежурную смену Главного управления МЧС России по РБ от диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы Ишимбайского района в пятницу, 6 апреля в 18.30. Известно, что незначительно подтоплено 10 приусадебных участков и затоплен 1 жилой дом в селе Байгузино.

Выехавшая на место оперативная группа Ишимбайского пожарно-спасательного гарнизона доложила, что двое жителей подтопленного дома (инвалиды), от эвакуации в пункт временного размещения (ПВР) отказались и разместились у родственников. Спасатели эвакуировали их из зоны подтопления с помощью плавательного средства.

Социально-значимые и потенциально-опасные объекты в зону подтопления не попадают. Системы жизнеобеспечения не нарушены.

Паводковая ситуация ожидаема и развивается согласно прогнозам Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ситуация находится под контролем.

В случае необходимости для эвакуации населения подготовлен ПВР на базе средней общеобразовательной школы села Кинзебулатово.

На месте подтопления работают силы и средства БТП РСЧС в составе 3 единиц техники и 10 человек личного состава, в том числе от МЧС 1 единица техники и 3 человек личного состава.