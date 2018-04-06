УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

«Единая Россия» запустила пилотный проект «ПолитСтартап». В 2018 году проект будет реализовываться в 25 регионах, где в сентябре состоятся выборы в региональные заксобрания и в собрания административных центров. В число данных регионов вошел и Башкортостан.

Проект «ПолитСтартап» направлен на кадровое обновление партийных рядов. В проект приглашаются участники предварительного голосования в возрасте до 35 лет, которые никогда не занимались политикой — они получат наставников из числа представителей партии в регионе и федеральных экспертов, которые помогут им сформировать дорожные карты по предвыборной кампании.

Участники проекта пройдут обучение по специальным образовательным модулям, которые позволят им повысить свои навыки для работы в сфере политики.

«Вместе с процессом предварительного голосования мы запускаем кадровый проект «ПолитСтартап», целью которого является привлечение в ряды партии людей до 35 лет, не имеющих существенного опыта общественно-политической деятельности», — заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

У каждого участника «ПолитСтартапа» должен быть собственный наставник. До 12 апреля наставники должны быть сформированы из представителей партии в регионе. В задачи наставников входит проведение обучения в рамках очных встреч с участниками проекта в регионах до 20 мая и отбор лучших дорожных карт в течение этого времени. С 17 мая до 3 июня (Единого дня предварительного голосования) лучшие участники проекта будут проводить свои избирательные кампании в сопровождении наставников. Победители также получат возможность воспользоваться помощью наставников при подготовке к Единому дню голосования в сентябре этого года. Итоговый форум для участников проекта пройдет в конце июня.

В 2018 году Единый день внутрипартийного предварительного голосования пройдет 3 июня в 49 регионах. В 25 регионах пройдут выборы высших должностных лиц, в 16 — кампании по избранию депутатов законодательных собраний, в 12 — кампании по избранию депутатов административных центров, в семи — выборы глав административных центров, а также 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещено 26 700 мандатов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Государственной Думы по одномандатным избирательным округам.