В Башкирии суд встал на защиту животных, содержащихся в передвижном зоолунапарке Фото: скриншот видео | Видео: ГТРК Башкортостан В Башкирии суд встал на защиту животных, содержащихся в передвижном зоолунапарке Фото: скриншот видео | Видео: ГТРК Башкортостан

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии Бирская межрайонная прокуратура провела проверку по информации из социальных сетей о ненадлежащем содержании животных в передвижном зоолунапарке «Барс» из города Пятигорска.

По информации пресс-службы ведомства, в нарушение законодательства об охране животного мира руководитель учреждения не организовал надлежащим образом условия содержания зверей. В результате животные были истощены, находились в грязных и холодных помещениях, не соответствующих условиям их обитания.

Кроме того, семь особей птиц и хищных животных, занесенных в Красную книгу, находились в зоопарке без документов, в том числе разрешения Минприроды России на их содержание.

По результатам проверки директор организации привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

На основании собранных прокуратурой материалов судом принято решение о конфискации зверей, занесенных в Красную книгу.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что в ходе турне по городам в Башкирии в передвижном зоолунапарке «Барс» у уссурийской тигрицы Шанди родились четыре тигренка.

Уссурийский, или амурский тигр внесен в Красную книгу. Он считается самым крупным представителем среди своих полосатых собратьев и самой крупной кошкой в мире. На данный момент в дикой природе их осталось чуть более 400.