Названы даты магнитных бурь в апреле Фото: ТАСС Названы даты магнитных бурь в апреле Фото: ТАСС

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Даты магнитных бурь назвали ученые Уфимского планетария. В апреле ожидается всего одна магнитная буря, которая произойдет 12 апреля. Такой прогноз следует из математического анализа магнитного поля Солнца и структуры солнечного ветра. С вероятностью 70% событие будет иметь минимальную силу (первый уровень по пятибалльной шкале) и с вероятностью 10 процентов — второй уровень. Оставшиеся 20 процентов приходятся на возможность наблюдения в этот день более слабых магнитных возмущений.

По оценке экспертов, наиболее спокойной геомагнитная обстановка будет в первой декаде месяца, с 1 по 10 апреля. В этот период вероятность даже слабых геомагнитных возмущений оценивается ниже 10%. Наиболее возмущенным будет период с 11 по 15 апреля, когда Земля будет находиться под воздействием плотного потока солнечного ветра. Во второй половине месяца после 15 апреля возможны лишь отдельные краткосрочные возмущения незначительного характера (по предварительным данным, 19, 21, 25 и 26 апреля).

Ожидающийся геомагнитный фон апреля характеризуется как очень низкий. С точки зрения солнечной активности вероятность крупных вспышек и выбросов плазмы составляет менее одного процента.