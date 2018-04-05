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В Правительстве Башкортостана обсудили вопросы регулирования социально-трудовых отношений

ОБЩЕСТВО

В Правительстве Башкортостана обсудили вопросы регулирования социально-трудовых отношений Фото: пресс-служба Правительства РБ

В Правительстве Башкортостана обсудили вопросы регулирования социально-трудовых отношений Фото: пресс-служба Правительства РБ

УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Правительстве Башкортостана состоялось заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Координатор комиссии, заместитель Премьер-министра Правительства РБ Салават Сагитов отметил, что за год действия республиканского соглашения между Федерацией профсоюзов РБ, объединениями работодателей РБ и Правительством Башкортостана на 2017-2019 годы сделано очень многое. Из 192 обязательств стороны не исполнили в полном объеме семь.

«Это касается разработки комплекса мер, позволяющих обеспечить сохранение за работниками прав и социальных гарантий, установленных законодательством. Обеспечение работодателями своевременной выплаты заработной платы, недопущение применения «теневых» схем оплаты труда, а также предоставление льгот и гарантий молодежи, — сказал Салават Сагитов. — Прошу особо сконцентрироваться на их исполнении в текущем году, чтобы полностью выполнить взятые на себя обязательства».

Соглашение содержит 214 обязательств сторон по всем ключевым вопросам социальной политики, включая создание безопасных условий труда, обеспечение занятости населения и социальной защиты работников.

Одним из главных вопросов социально-трудовых отношений в регионе остается уровень заработной платы работников. Среднемесячная заработная плата в Башкортостане в 2017 году увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 6,7%. Однако обязательства по индексации заработной платы не ниже уровня инфляции были предусмотрены лишь в 85% коллективных договоров, подчеркнул заместитель председателя Федерации профсоюзов РБ Валерий Апокин. На 1 января 2018 года в республике зарегистрировано 6883 коллективных договора, действиями которых охвачено 757 тысяч человек.

По данным Башкортостанстата, на начало текущего года задолженность по зарплате в республике составила 2 млн рублей, по данным мониторинга профсоюзов — 162 млн, но реальные цифры превышают 500 млн. Большинство должников — это предприятия-банкроты.

«В текущем году предстоит решать много серьезных задач, это и обеспечение выполнения закона по МРОТ — с 1 мая мы будем иметь другие цифры. Нам необходимо активизировать работу по индексации зарплаты с целью повышения ее реального содержания, по спецоценке условий труда, где мы должны достичь 100% охвата. В этом году мы отмечаем 25-летие социального партнерства в республике и хотелось бы, чтобы активно заработали комиссии всех уровней социального партнерства», — сказал заместитель председателя Федерации профсоюзов РБ.

Важное направление для сотрудничества — обеспечение безопасных условий и охраны труда. По данным Минтруда, в Башкортостане на работах с вредными и опасными производственными факторами трудятся более 254 тысяч человек.

Многие проблемы в республике можно решать в рамках социального партнерства, считают участники заседания. Для этого необходимо усилить роль коллективных договоров и отраслевых соглашений, в которых должны реализовываться все задачи программы «Достойный труд в Республике Башкортостан».

Теги: Правительство РБ, социально-трудовые отношения
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