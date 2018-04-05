Идея о сборе сухостоя в лесах Башкирии легла в основу федерального «закона о валежниках» Фото: Олег Яровиков Идея о сборе сухостоя в лесах Башкирии легла в основу федерального «закона о валежниках» Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Госдума приняла закон о беспрепятственном сборе валежника населением. Теперь любой гражданин может без оформления разрешения прийти в лес и собрать сухие деревья или их части, лежащие на земле.

По словам координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрия Миронова, этот законопроект был подготовлен на основе предложения экспертов Общероссийского народного фронта по итогам конференции ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, прошедшей 25 февраля 2016 года.

Проблема сбора валежника населением в прилегающих лесах впервые была поднята экспертами рабочей группы «Экология и защита леса» регионального штаба ОНФ в Башкортостане. В декабре 2015 года она вошла в общественные предложения Главе республики.

В частности, эксперты констатировали, что леса региона страдают от болезней, на профилактику которых не хватает бюджетных средств. В последние годы увеличилось количество сухостоя.

«Башкортостан занимает одно из первых мест в стране по количеству проживающих на селе жителей. Для обеспечения себя дровами они всегда использовали сухостойные деревья для собственных нужд. Принося при этом пользу лесу и обеспечивая себя необходимыми дровами. Но, с некоторых пор получить законно разрешение на вырубку сухостоя стало невозможно, — говорится в общественных предложениях. — При этом жителям села приходится нарушать закон, так как других способов получить дрова для своего хозяйства нет. Отсюда проблема неуплаты штрафов, так наказываются малоимущие слои населения, пенсионеры, безработные, которым нечем платить».

По словам руководителя рабочей группы депутата Госсобрания РБ Загира Хакимова, было отмечено, что проблема имеет федеральное значение. С участием экспертов ОНФ решено было разработать программу упрощенного оформления разрешений на вырубку сухостойных деревьев для нужд сельского населения.

«Это было одно из самых первых предложений, подготовленных нами с основания Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. Из целого ряда регионов еще с 2015 года к нам поступали обращения от граждан о том, что они не могут свободно осуществлять сбор валежника на территории лесов. Более того, были случаи, когда граждане за сбор валежника привлекались по уголовным и административным делам. Естественно, это недопустимо, и мы с самого начала, как только узнали об этой проблеме, стали выступать за свободный сбор гражданами валежника», — отметил Дмитрий Миронов.

Помимо беспрепятственного сбора валежника, эксперты ОНФ выступали и за обеспечение населения в ряде регионов свободным доступом к социальной древесине.

Соавтором законопроекта выступил депутат Госдумы от Башкортостана Зариф Байгускаров.

«Это особенно важно для жителей сельской местности. В настоящее время они вынуждены ездить в районный центр и платить немалые для них суммы для оформления разрешительной документации по заготовке валежника. К сожалению, очень много фактов наложения значительных для сельчан штрафов за сбор валежника без разрешительных документов. Тема разрешения свободного сбора валежника неоднократно поднималась во время встреч с избирателями», — отметил депутат.

По словам парламентария, принятый закон вступит в силу с 1 января 2019 года. Новые правила сбора валежника позволят гражданам без прохождения сложных бюрократических процедур собирать топливо для обогрева своего жилища и использовать его на иные хозяйственные нужды. Сбор валежника также поможет снизить уровень пожарной опасности в лесах, поскольку он зачастую является источником пожаров и распространения огня в лесу.

«Мы также убеждены, что специализированные государственные учреждения субъектов РФ обязаны доставлять вырубленную древесину социально незащищенным категориям потребителей (пенсионеры, инвалиды и другие), чьи жилые дома не подключены к центральному отоплению, путем включения данного пункта в типовую форму договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Это следующий шаг, который должен быть закреплен на законодательном уровне вслед за беспрепятственным сбором валежника», — комментируют эксперты ОНФ.