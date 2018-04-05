11 млн сторонников «Единой России» проголосуют дистанционно в единый день праймериз Фото: пресс-служба Единой России 11 млн сторонников «Единой России» проголосуют дистанционно в единый день праймериз Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Единый день предварительного голосования «Единой России», который пройдет 3 июня, будет реализована система электронного голосования за кандидатов. Каждый из сторонников «Единой России», включенный в мобилизационную базу, сможет проголосовать дистанционно. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на семинаре-совещании, посвященном подготовке региональных отделений к избирательной кампании 2018 года.

«В ходе президентской кампании партии удалось сформировать уникальную базу сторонников, она будет опробована в Единый день предварительного голосования 3 июня. В этой связи хотел бы анонсировать применение на предварительном голосовании системы электронного дистанционного голосования. Мы постараемся в пилотном режиме этот проект реализовать. Каждый из наших сторонников, включенных в мобилизационную базу, число которых составляет 11 миллионов, будет иметь возможность определить своего кандидата, не приходя на счетный участок», — заявил Андрей Турчак.

По его словам, «Единая Россия» по итогам предварительного голосования должна представить избирателям такие команды кандидатов, которые будут включать в себя, помимо известных партийцев, новые лица. «Крайне важным для нас является представить нашим избирателям такие команды кандидатов, которые будут включать в себя, помимо авторитетных известных партийцев, которые уже показали себя, новые и молодые лица. Именно для этого мы запускаем проект «Политстартап», смысл которого — приобрести с помощью наших федеральных и региональных наставников опыт реальной политической борьбы и включить кандидатов в нашу партийную орбиту», — пояснил секретарь Генсовета партии.

В 2018 году Единый день предварительного голосования пройдет 3 июня в 49 регионах. В 21 регионе пройдут выборы высших должностных лиц, в 16 — кампании по избранию депутатов законодательных собраний, в 12 — кампании по избранию депутатов административных центров, в семи — выборы глав административных центров, а также 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещено 26 700 мандатов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Государственной Думы по одномандатным избирательным округам.