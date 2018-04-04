Президент России назначил новых судей в Башкирии
Президент России назначил новых судей в Башкирии Фото: Олег Яровиков
Президент России назначил новых судей в Башкирии Фото: Олег Яровиков
УФА, 4 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
В Башкирии назначена группа новых судей. Владимир Путин подписал Указ о назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации.
Судьей Верховного суда Республики Башкортостан стала Сажида Абдуллина, заместителем председателя Нефтекамского городского суда — Ильдус Мутагаров, заместителем председателя Салаватского городского суда — Яков Серов, сообщили в Верховном суде РБ.
Также назначены судьи межрайонных, районных и городских судов. Судьей Демского районного суда Уфы назначена Альфия Киекбаева, судьей Ишимбайского городского суда — Татьяна Яскина, судьей Калининского районного суда Уфы — Рамиля Рахимова, судьей Кировского районного суда Уфы стала Ольга Совина, судьей Кугарчинского межрайонного суда — Екатерина Елькина. На должности судей Советского районного суда Уфы назначены Фанзиля Фархутдинова и Анна Ярмухамедова, судьями Стерлитамакского городского суда стали Нурия Акбашева, Айгуль Гаязова и Вильмир Хуснутдинов.