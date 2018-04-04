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Президент России назначил новых судей в Башкирии

ПОЛИТИКА

Президент России назначил новых судей в Башкирии Фото: Олег Яровиков

Президент России назначил новых судей в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии назначена группа новых судей. Владимир Путин подписал Указ о назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации.

Судьей Верховного суда Республики Башкортостан стала Сажида Абдуллина, заместителем председателя Нефтекамского городского суда — Ильдус Мутагаров, заместителем председателя Салаватского городского суда — Яков Серов, сообщили в Верховном суде РБ.

Также назначены судьи межрайонных, районных и городских судов. Судьей Демского районного суда Уфы назначена Альфия Киекбаева, судьей Ишимбайского городского суда — Татьяна Яскина, судьей Калининского районного суда Уфы — Рамиля Рахимова, судьей Кировского районного суда Уфы стала Ольга Совина, судьей Кугарчинского межрайонного суда — Екатерина Елькина. На должности судей Советского районного суда Уфы назначены Фанзиля Фархутдинова и Анна Ярмухамедова, судьями Стерлитамакского городского суда стали Нурия Акбашева, Айгуль Гаязова и Вильмир Хуснутдинов.

Теги: судьи, назначения
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