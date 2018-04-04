УФА, 4 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Федеральный закон вводит запрет на продажу гражданам, не достигшим совершеннолетия, лотерейных билетов и квитанций, в том числе электронных, а также запрет на прием ставок у несовершеннолетних и выплату им выигрышей с 7 апреля.

«Мера актуальная для всех регионов, — прокомментировал спикер парламента Башкортостана Константин Толкачев. — С каждым днем всё больше становится различных лотерейных клубов, пунктов приема ставок, в том числе в интернете. Азартные игры — не самое благоприятное социальное явление. Задача государства — контролировать его, минимизировать связанные с ним негативные явления в обществе. Тем более недопустимо, чтобы в эту среду были втянуты дети».

Константин Толкачев подчеркнул, что меры по регулированию лотерейного и игорного бизнеса принимаются не только на федеральном уровне.

В марте вступили в силу изменения в республиканское законодательство, которыми введен налог для процессинговых центров интерактивных ставок тотализаторов и букмекерских контор в размере трех миллионов рублей.

«На территории Башкирии введен максимально допустимый федеральным законодательством размер данного налога, — рассказал Константин Толкачев. — Кроме того, законом в два раза увеличены налоговые ставки за один пункт приема ставок тотализатора или букмекерской конторы — с 7 до 14 тысяч рублей и за один процессинговый центр тотализатора или букмекерской конторы — со 125 до 250 тысяч рублей. Новый закон уже начал действовать. Он нацелен на сведение к минимуму объектов игорного бизнеса в республике и на максимальную отдачу в бюджет от тех объектов данной сферы, которые продолжают работать».