Масхут Минигалин вновь возглавил Белокатайский район
УФА, 4 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Масхут Минигалин переизбран на должность главы администрации Белокатайского района. Решение принято единогласно на заседании депутатов Совета муниципалитета.
Заседанию Совета предшествовало заседание конкурсной комиссии, где были рассмотрены две кандидатуры на должность главы администрации.
С избранием на должность нового главу поздравили представители республиканской власти, в ответном слове Масхут Минигалин поблагодарил депутатов за высокое доверие и заверил, что будет прилагать все усилия для развития и процветания района. «Вместе мы сумеем многое!» — обратился он к присутствующим.
В торжественной обстановке прошла процедура подписания контракта.